Biccy.it - Javier Martinez, gesto per Helena e prime parole dopo il GF

Leggi su Biccy.it

I fan diPrestes eieri durante la semifinale del Grande Fratello hanno pianto e gioito nel giro di un’ora. Il pallavolista argentino infatti ha perso il televoto con la sua compagna, Shaila Gatta e Chiara Cainelli, ma è anche vero che pocoè diventata la quarta finalista di questa edizione del GF.Appena uscito dalla porta rossasi è fermato qualche minuto per parlare con lo staff del programma: “Ragazzi, ci sta, fa parte del gioco. Sono veramente orgoglioso di essere arrivato fino a questo punto. Avevo persone davvero forti al televoto e, secondo me, è anche un giusto questo risultato. Grazie veramente di cuore a tutti, ho dato il cuore per questa casa che fa veramente senza nessun rimorso. Grazie ancora a tutti per il vostro supporto e affetto“.