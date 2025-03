Oasport.it - Jasmine Paolini può tornare a scalare il ranking WTA! Chi può sorpassare a Miami

La corsa dinel torneo di singolare femminile deiOpen 2025 di tennis è giunta ai quarti di finale: l’azzurra, accreditata in Florida della sesta testa di serie, affronterà questa sera la polacca Magda Linette per un posto in semifinale.Nell’ultimo aggiornamento delWTA, datato lunedì 17 marzo, la tennista italiana si trovava al numero 7 del mondo, ma nonostante l’ottimo cammino negli Stati Uniti non è ancora certa di confermare il piazzamento lunedì prossimo, con il rilascio della classifica del 31 marzo.Ala toscana lo scorso anno era uscita ai sedicesimi, guadagnando 65 punti, che scarterà lunedì 31: con l’approdo ai quarti, invece,ne ha già conquistati 215, incassandone 150 netti, salendo da quota 4518 a quota 4668.L’azzurra al momento conferma la settima posizione, ma potrebbe essere superata dalla cinese Qinwen Zheng, la quale, in caso di vittoria finale a, si porterebbe a quota 4930.