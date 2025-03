Universalmovies.it - James Bond | Amy Pascal e David Heyman produrranno i nuovi film

Leggi su Universalmovies.it

Dopo le voci è arrivata l’ufficialità: la saga legata ai romanzi disaranno prodotti da Amy!Ebbene si, a confermare ufficialmente l’accordo con i due storici produttori, che come anticipato era oramai nell’aria da giorni, è stato direttamente Amazon MGM Studios, nuovo proprietario dei diritti al pari di Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, attraverso una dichiarazione riportata in rete anche dal the Hollywood Reporter.“Stiamo affrontando ogni decisione creativa con, che Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno guidato in modo così magistrale, con il massimo senso di responsabilità“, ha affermato Courtenay Valenti, Head ofdi Amazon MGM Studios. “Amy, parte di un gruppo d’élite di produttori che hanno sviluppato e gestito enormi franchise cinematografici con successo al botteghino e consensi della critica, sono due dei produttori cinematografici più affermati, esperti e rispettati del nostro settore“.