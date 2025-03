Unlimitednews.it - Jakala, Intelligenza Artificiale sempre più strategica per le aziende

MILANO (ITALPRESS) – L’adozione su larga scala dell’nelleè stata al centro del nuovo Digital Coffee di, realizzato in collaborazione con Mapp, il format di incontri che riunisce esperti di settore per approfondire le sfide e le opportunità legate all’AI in ambito business. L’evento, che si è svolto a Palazzo Mellerio a Milano, si è aperto con gli interventi di Marco Di Dio Roccazzella, Managing Director di, e Maurizio Alberti, Senior Vice President Revenue Global di Mapp. Entrambi hanno evidenziato come il 2025 rappresenti un punto di svolta per l’AI indi diversi settori, tra cui Leroy Merlin e Generali Italia. Dopo anni di sperimentazione, la sfida è ora l’industrializzazione dell’AI: da tecnologia emergente a leva, scalabile e integrata nei processi aziendali.