Jaime Jaquez Jr suscita speculazioni su una presunta relazione con l’ex moglie di Erik Spoelstra che però smentisce e critica la narrazione

Il guardia dei Miami Heat,Jr., è stato recentemente coinvolto in voci infondate riguardanti un presunto incontro con Nikki, exdell’allenatore. Lehanno preso piede sui social media, in seguito a interazioni su Instagram, ma al momento non esistono prove concrete che possano avvalorare unaromantica tra i due.La risposta di NikkiNikkiha deciso di affrontare direttamente le voci attraverso un post su Instagram, dove ha categoricamente smentito le affermazioni. Nel suo messaggio, ha descritto tali insinuazioni come prive di fondamento e basate su supposizioni infondate. Ha sottolineato che qualsiasi suggerimento di una connessione romantica conJr. è completamente falso e non corrisponde alla realtà.