Ilfattoquotidiano.it - Jabil pronta a licenziare 410 lavoratori a Marcianise. L’Usb: “Sarà rabbia operaia”

a far scattare il licenziamento di 410 dipendenti dello stabilimento di. Da domani, 26 marzo, quando si concluderanno i termini della procedura, riaperta nelle scorse settimane dopo un primo ritiro, la società potrà agire a mani libere. La multinazionale statunitense dell’elettronica è intenzionata a tirare dritto chiudendo nel peggiore nei modi una vertenza che va avanti da quasi dieci anni. “Nessuna soluzione istituzionale quindi, nessun passo indietro da parte di una multinazionale arrogante e senza scrupoli. Davanti a quest’atto infame possiamo solo dire che senza soluzioni potrà che esserci solo che la”, avvisa il sindacato Usb che rappresenta la quasi totalità deidella fabbrica casertana.“Non può esserci deresponsabilizzazione istituzionale – continua l’Unione sindacale di base – Chi non risponde è semplicemente complice o succube dell’azienda e questa per noi ed iè l’ora di decidere da che parte stare”.