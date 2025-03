Italo Esposito e la sua WD Crew | Così diffondo a Napoli l’amore per la danza tra i giovani

Leggi su Ildenaro.it

di Massimiliano CrausCampania sempre più protagonista sui palcoscenici italiani della. Una regione virtuosa che mostra i muscoli in un’Italia dalle due velocità con la Campania capofila nel Mezzogiorno, e non solo per lo scontato volano del Teatro di San Carlo di, anzi! Spesso sono proprio le realtà minori della regione che trainano con determinazione il movimento coreutico, ultimo in ordine cronologico cone la sua WD, protagonista assoluta a “La Notte Viola” in scena al Teatro Tarkovskij di Rimini. Un contest di hip hop che ha circumnavigato con delicatezza e convinzione il tema dell’epilessia nella data della Giornata Internazionale appositamente dedicata. E’che, sotto gli occhi di Samuele Segreto, Andrea Veneri e Diana, la WDha potuto farsi portabandiera di una regione che vive di hip hop quanto le altre ma con un movimento in costante crescita.