Calciomercato.it - Italia zero possibilità di errore, la Norvegia fa paura: 2-4 ad Israele

Gli scandinavi vincono la seconda gara del Gruppo I e volano a 6 punti: il prossimo match a Oslo è già decisivoLa sconfitta contro la Germania in Nations League ha portato l’a conoscere le sue avversarie in vista della qualificazione ai Mondiali 2026.Qualificazioni Mondiali,2-4: l’non può sbagliare (LaPresse) – Calciomercato.itGli azzurri sono inseriti nel gruppo I con, Estonia,e Moldavia. Un percorso che si annuncia subito in salita per gli uomini di Luciano Spalletti, che dovranno affrontare subito gli scandinavi ad Oslo il 6 giugno. Salita perché laha già collezionato due vittorie nelle prime due uscite: un netto 5-0 in casa della Moldavia e un altro successo esterno per 2-4 contro.La vittoria conquistata dai norvegesi obbliga l’quantomeno a non perdere nella sfida di Oslo.