Italia? Un Paese per uomini ma non per padri o madri Le donne ancora ai margini | l’analisi del WeWorld Index

Inlesono il gruppo sociale più vulnerabile, marginalizzato ed esposto alla violazione dei diritti umani. Le lacune sono soprattutto al Sud, ma riguardano tutto ile toccano i servizi (dagli asili nido ai centri antiviolenza fino alle offerte culturali), ma soprattutto il mondo del lavoro. A sostenerlo è il We World2025, il rapporto della ong che opera anche ine che, per il quarto anno di seguito, ha deciso di fare un focus sulla condizione di, bambini e giovani nel nostro. La fotografia che ne esce? Una donna e un minore su quattro vivono in Regioni con uno scarso accesso ai diritti fondamentali. E secondo lo studio, sono lea registrare la performance peggiore (42,4 su 100). A stare peggio sono coloro che vivono al Sud e hanno figli: il tasso di occupazione per loro non va oltre il 69,5 per cento (in Sicilia scende addirittura al 52%).