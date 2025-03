Internews24.com - Italia U19, vittoria amara contro la Francia! Niente Europeo per gli Azzurrini di Bollini. Breve apparizione per De Pieri

di RedazioneU19,laper glidiper Denel matchi francesiSi chiude tra gli applausi, un pizzico di amarezza e tanta fiducia nel futuro il cammino dell’Under 19 agli Europei di categoria. Nonostante la bellaper 2-0i pari età della, glidinon riescono a strappare il pass per la fase finale del torneo, in programma a giugno in Romania. A guadagnarsi il primo posto nel girone – e quindi l’accesso alla fase successiva – è la Spagna, che a Cosenza ha battuto la Lettonia 4-1, chiudendo il gruppo a quota 7 punti, due in più dell’Lala, però, è stata firmata dalle reti di Francesco Camarda, autore del primo gol al 24’, e Jeff Ekhator, che ha raddoppiato a inizio secondo tempo.