Quifinanza.it - Italia, stipendi inferiori al 2008: siamo ultimi tra i Paesi del G20

Leggi su Quifinanza.it

Sedici anni per tornare al punto di partenza. Ma con il motore in panne. Tra ile il 2024 le retribuzionine hanno perso l’8,7% del loro potere d’acquisto. È il dato più sconfortante tra le economie avanzate, secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro. Peggio dell’non ha fatto nessuno. Giappone, Spagna, Regno Unito: tutti colpiti, ma meno duramente. Dal lato opposto la Germania: +15% nello stesso periodo.A picco dopo la crisi del 2009, i salarini non si sono mai davvero ripresi. E non è solo una questione di numeri: è una cartolina sbiadita di un paese che ha smesso di premiare chi lavora. Giulia De Lazzari, specialista dell’Oil, sintetizza così: l’è fanalino di coda del G20 per dinamica salariale reale. Altrove si cresce, ma non qui.reali in lieve ripresa nel 2024, ma il gap restaNel 2024 qualcosa si è mosso.