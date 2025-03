Biccy.it - Italia Shore, Drago si innamora di Nikita poi scopre che è una ragazza trans: la reazione

Leggi su Biccy.it

Nicole “” Bertoni è una delle nuove protagoniste die la sua bellezza ha conquistato in pochi giorni Mattia “” Caruso, facendolore.Nel corso della quinta puntata, complice qualche bicchiere di troppo, lui si è dichiarato, e lei gli ha confessato di trovarlo molto attraente ma di sentirsi bloccata perché è l’ex della sua attuale amica. Quandoha poi rivelato ai suoi compagni d’avventura di essere preso da lei, loro hanno deciso di fare outing all’amica, svelando la sua identità di genere. “Lui non sapeva niente, neanche a noi ci aveva detto ma sapevamo“, ha commentato Spadino, che ha poi aggiunto rivolgendosi a lui: “Ti piace tanto lei? Quellaha avuto un suo passato in altre vesti. Non è un lei“.Commentofobico sudi: Spadino interviene https://t.