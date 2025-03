Anteprima24.it - Italia perde 10mila infermieri l’anno e 1 su 6 lavora fuori SSN

Tempo di lettura: 2 minutiL’10 mila professionistie precipita nelle classifiche europee su numero di laureati e retribuzioni. Nel Ssn 1 infermiere su 4 è vicino alla pensione e 1 su 6dalla sanità pubblica, mentre la professione è sempre meno attrattiva: in 5 anni il rapporto posti/candidati è crollato da 1,6 a 1,04. Sono i dati resi noti dalla Fondazione Gimbe, che avverte: “senza un piano straordinario, a rischio la riforma territoriale del Pnrr”. “Siamo di fronte a un quadro che compromette il funzionamento della sanità pubblica e mina l’equità nell’accesso alle cure, soprattutto per le persone anziane e più vulnerabili, sia in ambito ospedaliero che territoriale, dove gli investimenti del Pnrr rischiano di essere vanificati”, afferma Nino Cartabellotta presidente della Fondazione.