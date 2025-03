Thesocialpost.it - Italia, notte di fuoco per Paolini, Musetti e Berrettini: dove vedere i match

Leggi su Thesocialpost.it

Il Masters 1000 di Miami ci regala una giornata intensa per il tennisno, con Jasmine, Lorenzoe Matteopronti a giocarsi traguardi importanti. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.a un passo dalla storia: caccia alla semifinaleJasmineha l’opportunità di diventare la primana di sempre a raggiungere la semifinale a Miami. Dopo la straordinaria vittoria contro Naomi Osaka, affronterà Magda Linette, avversaria esperta e in grande fiducia dopo il successo contro la numero 3 al mondo Coco Gauff. La polacca conduce 2-1 nei precedenti, ma l’azzurra è in un momento magico. L’incontro si giocherà sul Centrale non prima delle 19ne.sfida Djokovic: altro capitolo della rivalitàSubito dopo, toccherà a Lorenzoaffrontare Novak Djokovic negli ottavi di finale.