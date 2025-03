Lapresse.it - Italia-Cina, La Russa: “Ruolo comune per pace giusta in luoghi di guerra”

“È un momento particolarmente delicato per il mondo e per La politica internazionale.da posizioni diverse possono, però, essere un momento di congiunzione tra posizioni che devono necessariamente ridursi ad unicum per arrivare a unasana eneiin cui manca. Parlo dell’Ucraina, di Gaza, della Palestina, di Israele. Noi dobbiamo svolgere une in questoLapuò essere di grande aiuto“. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La, a margine dell’incontro a Pechino con il vicepresidente cinese, Han Zheng.Dopo i primi incontri a Pechino, “io credo che il bilancio – ha sottolineato La– è quello tracciato principalmente dai rappresentanti del governo. La presidente Meloni ha avviato un percorso e io mi sono limitato a cercare di consolidarlo, a dare il segnale che il Parlamentono e segnatamente il Senato sono nella stessa direzione, nella stessa lunghezza d’onda: quella di ricercare uno sviluppo commerciale, uno sviluppo culturale ma anche e soprattutto unper unae duratura neidi conflitto che, purtroppo, sono presenti nel mondo”.