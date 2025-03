Istanbulsabato manifesta l' opposizione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.10 Il leader del Partito popolare repubblicano (Chp), la principale forza dell'turca, ha indetto una grandezione sabato a Istanbul a sostegno del sindaco detenuto della città, Ekrem Imamoglu. "Sarete sabato alla grandezione per sostenere Ekrem Imamoglu, per opporvi alla (sua) detenzione e dire che vogliamo elezioni anticipate?" ha chiesto il leader del Chp,Ozgur Ozel alla folla riunita per la settima sera consecutiva davanti al municipio di Istanbul.