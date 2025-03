Lettera43.it - Israele, rilasciato il co-regista di No Other Land Hamdan Ballal

Dopo l’arresto da parte dell’esercito israeliano a seguito di uno scontro con dei coloni a Susiya, in Cisgiordania, è stato, co-del documentario premio Oscar No. Secondo quanto comunicato dal suo collega e autore del film premiato dall’Academy Yuval Abraham, il cineasta «sta andando a casa per riunirsi con la sua famiglia». Il difensore ha poi spiegato chegli ha raccontato di essere stato «ammanettato, bendato e picchiato tutta la notte in una base militare dell’Idf».After being handcuffed all night and beaten in a military base,is now free and is about to go home to his family.— Yuval Abraham ???? ????? (@yuvalabraham) March 25, 2025Articolo completo:il co-di Nodal blog Lettera43