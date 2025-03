Lapresse.it - Israele, proteste fuori dall’ufficio di Benjamin Netanyahu

Centinaia di dimostranti si sono radunati a Gerusalemmedel primo ministro israelianonelle ore in cui il premier israeliano è al lavoro per estromettere i massimi funzionari della sicurezza e della giustizia. I dimostranti chiedono anche alle autorità di raggiungere un accordo per liberare gli ostaggi detenuti a Gaza. Nel frattempo, soltanto nelle ultime ore gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 27 persone nella Striscia di Gaza.