361magazine.com - Israele, arrestato il regista premio Oscar Hamdan Ballal: quello che sappiamo

Premiato per No Other LandStando alle ultime, dopo alcuni scontri in Cisgiordania è stato ferito e poidagli uomioni dell’Idf, ilpalestineseper il documentario ‘No other land’.Av dare la notizia, su X il coYuval Avraham: “Un gruppo di coloni ha attaccato la casa di, che ha diretto il film insieme con me. Lo hanno picchiato sulla testa e su tutto il corpo. Mentre era ferito e sanguinante, i soldati sono entrati nell’ambulanza che aveva chiamato e lo hanno. Da allora non si hanno più notizie e non è chiaro se stia ricevendo cure mediche e che cosa gli stia succedendo”.Avraham ha pure postato un video che mostra un colono mascherato che avrebbe attaccato il villaggio di. “Hanno continuato ad attaccare pure gli attivisti americani, rompendo la loro auto con pietre”.