Isola Elisa Isoardi si è fidanzata con un volto noto | ecco di chi si tratta

sembra avere finalmente ritrovato l’amore accanto ad un uomo che non è del tutto sconosciuto, anzi è piuttosto conosciuto.Lui è Ernesto Iaccarino,chef pluristellato alla guida del ristorante Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui Due Golfi e tra le icone della cucina italiana più famose al mondo . Sì al mondo perché i suoi ristoranti e locali, a conduzione e di proprietà familiare, sono ben noti in tutto il mondo: a partire dall’Asia, passando per il Canada, poi ancora in Marocco e anche in Portogallo. Insomma il suo nome è tra i più richiesti e i più apprezzati su tutto il territorio internazionale. La relazione traed Ernesto Iaccarino non è ancora del tutto ufficiale, sebbene molte fonti vicine alla “coppia” non avrebbero alcun dubbio. A partire dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ma anche la giornalista de La Repubblica, Eleonora Cozzelli, sembrano confermare l’indiscrezione che racconta di questa nuova relazione iniziata già addirittura da qualche mese.