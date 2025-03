Tpi.it - Isola d’Elba: il periodo migliore per mare, escursioni e risparmio

L’è una delle gemme del Mar Tirreno, famosa per le sue acque cristalline e i paesaggi encomiabili, ripresi anche nelle serie TV. Il migliorper visitare l’è senza dubbio la primavera e l’inizio dell’autunno, quando il clima è mite e le folle estive non hanno ancora invaso l’. Nondimeno, è ildi risveglio e di riposo della natura, tanto da aggiungere fascino alla già memorabile presenza paesaggistica.Durante questi mesi, dice la compagnia di navigazione Blu Navy, i visitatori possono godere di splendide giornate di sole, ideali per le attività balneari e lenei sentieri naturali, senza la pesantezza della calura ad affaticare le gambe. Difatti, in questo, le temperature sono perfette per esplorare le varie spiagge, come Fetovaia e Cavoli, senza sudare e dover immergersi continuamente nell’acqua.