Irpef, l'errore del governo sugli acconti non dovuti: cosa è successo

Roma, 25 marzo 2025 – Ilammettee corre ai ripari per sanare il pasticcio dei prossimi, calcolati con le vecchie 4 aliquote anziché con le tre nuove previste dall’ultima riforma. A rilevare per primi l’anomalia sono stati Cgil e diversi Caf che, conti alla mano, hanno denunciato il rischio che lavoratori dipendenti e pensionati tenuti a presentare il modello 730 si trovino a pagare da 75 fino a 260 euro in più, rispetto a quanto dovuto. Per risolvere l’inghippo il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo sarebbe pronto ad effettuare un correttivo. Per evitare penalizzazioni per i contribuenti ilprevede un intervento di cassa di 250 milioni in tempi brevi. In una nota il Mef fa sapere che “Relativamente all'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono pervenute segnalazioni da parte di alcuni Caf in merito a un maggior carico fiscale per i lavoratori dipendenti che verrebbero gravati dell'onere di versare l'accontoper l'anno 2025 anche in mancanza di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d'acconto.