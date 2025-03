Irpef il governo Meloni ammette il pasticcio | Interverremo in via normativa per consentire l’applicazione delle nuove aliquote

Leggi su Open.online

Ilfa mea culpa sull’accontoricalcolato con le vecchiepiù alte dopo «le segnalazioni pervenute da parte di alcuni Caf e riportate dagli organi di stampa», si legge nella nota del Mef. Che annuncia, dunque, un intervento «anche in via» perdel 2025». Tale intervento avverrà «in tempo utile» per evitare «aggravi in termini di dichiarazione e di versamento», precisa il ministero guidato da Giancarlo Giorgetti. «Relativamente aldell’imposta di redditopersone fisiche – si legge nella nota – sono pervenute segnalazioni in merito a un maggior carico fiscale per i lavoratori dipendenti che verrebbero gravati dell’onere di versare l’accontoper l’anno 2025 anche in mancanza di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d’acconto».