Lettera43.it - Irpef, il governo ammette l’errore: «Nuove aliquote per la determinazione dell’acconto»

IlMeloni interviene sulla questione degli accontiper evitare aumenti nei prossimi versamenti da parte di dipendenti e pensionati. «In considerazione dei dubbi interpretativi posti, e al fine di salvaguardare tutti i contribuenti interessati, ilinterverrà anche in via normativa per consentire l’applicazione delledel 2025 per la»: è quanto si legge in una nota del Mef. L’intervento, che prevede il ritorno del calcolo con le tree e non più quattro, «sarà realizzato in tempo utile per evitare ai contribuenti aggravi in termini di dichiarazione e di versamento».Il corto circuito tra Manovra e delega fiscaleIl decreto della delega fiscale aveva introdotto l’a tresolo per il 2024, mantenendo invariate le regole per gli acconti con quattrosia per il 2024 che per il 2025.