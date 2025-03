Lanotiziagiornale.it - Irpef, dopo il pasticcio il governo costretto alla retromarcia: quanto si risparmierà in tasse non dovute

fine, ilad ammettere l’errore.la denuncia della Cgil, il ministero dell’Economia annuncia di voler rimediare al ricalcolo dell’accontosulla base delle vecchie aliquote, più alte. Un meccanismo che porterebbe i contribuenti a pagare di più diper poi vedersi restituire i soldi non dovuti soloun anno. Il Mef spiega di voler “intervenire” per applicare le nuove aliquote e per farlo, spiega l’Agi, bisogna colmare un buco da 250 milioni di euro. Anche se la cifra non viene confermata dal comunicato ministeriale.Si punta quindi a un intervento da introdurre “in tempo utile per evitare ai contribuenti aggravi in termini di dichiarazione e di versamento”. Certo, va detto che secondo i calcoli della Cgil l’ammanco sarebbe nettamente superiore, addirittura pari a 4,3 miliardi.