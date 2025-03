Scuolalink.it - Irpef 2025: il Governo autorizza l’uso delle nuove aliquote per il calcolo degli acconti

Leggi su Scuolalink.it

Il Ministero dell’Economia eFinanze chiarisce le regole per gli, confermando un intervento normativo per evitare disagi ai contribuenti. Ilha annunciato un intervento normativo per consentire l’applicazionenella determinazionefiscali. La decisione arriva dopo le segnalazioni di Caf e organizzazioni sindacali, come .: ilper ilScuolalink.