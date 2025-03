Ilrestodelcarlino.it - "Io, scampato alla bolgia dell’Heysel. Lo sport è sempre contro la violenza"

Una bella pagina dei giovani cronisti di Codigoro che hanno intervistato un testimone della nostra storia. La classe 2C ha incontrato Nicola Lunghi, che il 29 maggio 1985 si trovava allo stadiodi Bruxelles per assisterefinale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Andiamo a leggere la loro bella intervista. Nicola Lunghi, un amico del nostro professore di Lettere, è stato protagonista della strage. Venerdì 28 febbraio ha accettato il nostro invito a raccontare la sua esperienza in classe. Era in programma la finale di Coppa dei campioni tra Juventus e Liverpool. Il bilancio fu di 39 morti e più di 600 feriti. Si decise di giocare ugualmente la partita. La decisione fu presa dalle forze dell’ordine belghe e dai dirigenti Uefa solamente per motivi di ordine pubblico, allo scopo di evitare ulteriori tensioni, nonostante l’iniziale richiesta della società torinese di non giocare.