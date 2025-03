Quotidiano.net - “Io a 76 anni e 150 chili palperei le donne?”. Depardieu provoca in tribunale: non mi piaccio abbastanza

Roma, 25 marzo 2025 – "Non vado in giro a divertirmi a 76e 150, non miper mettere una mano sul sedere a qualcuno”. Respinge le accuse, una a una, senza lesinarezioni Gérard, prendendo la parola oggi ina Parigi, nel secondo giorno di processo. L’attore è imputato per violenze sessuali e molestie, ad accusarlo duepresenti sul set del film Les Volets verts, nel 2021. Un intervento tra commozione, rabbia e volgarità quello di, chiamato alla sbarra per fornire la sua versione dei fatti e rispondere alle domande dei giudici. "Certo che parlo - ha esordito rivolgendosi al presidente delche gli chiedeva se voleva prendere la parola - ho delle dichiarazioni da fare. E ci vorrà sicuramente un po' di tempo perché è molto emozionante essere qui, già aver assistito ieri, con tutte quelle parole.