Dayitalianews.com - Investe col suo furgone, bianco, un giovane in monopattino fermo al semaforo, e poi scappa. E’ caccia al pirata. Il ferito è stato ricoverato on codice rosso all’ospedale Spaziani di Frosinone

Un violento incidente quello verificatosi lungo la Strada Regionale Monti Lepini, in provincia di, dove unalla guida di unelettrico ètravolto da un, il cui conducente si è dato alla fuga senza prestare soccorso. Le forze dell’ordine sono ora impegnate in unaall’uomo, nel tentativo di rintracciare il responsabile dell’investimento.L’incidente: un impatto devastante in pieno giornoIl drammatico episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, intorno alle 11:00, in prossimità di unche regola il traffico tra il capoluogo ciociaro e il casello dell’Autostrada A1. Secondo le prime ricostruzioni, ilha centrato in pieno il, che nell’urto èscaraventato contro il lunotto posteriore di un’auto ferma al, una Land Rover Freelander, condotta da una donna.