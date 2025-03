Lanazione.it - Invasione di moscerini in laguna. Tra valzer e scaccia mosche ’Striscia’ fa visita al sindaco

ORBETELLO"Capiamo il profondo disagio dei nostri cittadini, ma ci auguriamo che Orbetello torni alla ribalta delle cronache anche per le sue bellezze e per le sue eccellenze". A dirlo il primo cittadinore, Andrea Casamenti, che ieri mattina ha ricevuto in Municipio Chiara Squaglia di ’Striscia la notizia’. "Sono stato al gioco – racconta Casamenti – Squaglia mi ha portato unoe ha ballato con me ildel moscerino, è stata molto educata e divertente ed è stato anche un modo piacevole per esorcizzare la difficile parentesi che stiamo vivendo. A Striscia, come a qualsiasi altro organo di informazione, abbiamo chiarito che, come amministrazione comunale, stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per arginare i disagi creati dalla proliferazione dei chironomidi, anche investendo ingenti risorse dell’Ente e chiedendo aiuto alle istituzioni superiori".