Intesa Sanpaolo-Confindustria | 40 miliardi alle Pmi del Sud per investire nella Transizione 5 0 e nell’IA

Si è svolto oggi a Napoli il primo incontro territoriale di presentazione del nuovo Accordo quadriennale traper la crescita delle imprese italiane annunciato lo scorso gennaio dal presidente di, Emanuele Orsini, e da Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di. Il programma nazionale congiunto mette a disposizione 200di euro fino al 2028, di cui 40aziende del Mezzogiorno, per rilanciare lo sviluppo del sistema produttivo e cogliere le opportunità di5.0 e I.A., integrando così le risorse già stanziate dalla Banca per la realizzazione degli obiettivi del Pnrr. Oggi,sede dell’Unione Industriali di Napoli, Emanuele Orsini, presidente di, e Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di, hanno evidenziato le peculiarità delle nuove misure messe in campo e si sono confrontati con gli imprenditori del Sud Italia sulle strategie di sviluppo del territorio – uno dei filoni di lavoro congiunto dell’accordo – e sulle opportunità offerte dalla Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno quale leva di stimolo per la crescita in termini di connettività e competitività del tessuto economico meridionale.