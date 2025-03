Internews24.com - Inter Women, gioia per Cambiaghi! L’attaccante nerazzurra inserita nella TOP 11 della stagione 2023/2024 – FOTO

Leggi su Internews24.com

di RedazioneperTOP 11. Il comunicato del clubGrandissima soddisfazione in casa, con Michela, attaccanteTOP 11 dell’AIC per la-24. Ecco il comunicato del club:MichelaTOP 11/24 ?#Forza(@) March 25, 2025 Una giornata emozionante culminata con un prestigioso riconoscimento ricevuto dall’AIC: Michelaè stata premiata come una delle migliori calciatrici-24.è stataTOP 11. Un premio speciale, assegnato direttamente dalle sue colleghe, che conferma l’importanza e l’impatto deldell’