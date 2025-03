Inter-news.it - Inter Under-23, un ex in vantaggio per la panchina! Dirigenza valuta

L’sta lavorando per allestire la propria squadra-23 da iscrivere in Serie C nella prossima stagione. Le ultime notizie di mercato indicano che Stefano Vecchi, ex tecnico della Primavera nerazzurra, è l’obiettivo principale per ladella seconda squadra.LA SITUAZIONE – Il progetto dell’-23 sta prendendo forma. La proprietà americana, Oaktree, ha già dato il suo ok per mettere in piedi la seconda squadra nerazzurra già dalla prossima stagione. Lameneghina sta lavorando da mesi per allestire tutto in tempo per iscrivere la squadra in Serie C, come hanno fatto in precedenza Milan, Juventus e Atalanta. Per quanto riguarda la costruzione della rosa non dovrebbero esserci problemi: tra giocatori della Primavera nerazzurra ritenuti pronti per il salto nel settore professionistico, come Thomas Berenbruch e Matteo Cocchi, e calciatori di proprietà già in prestito in categorie minori, come Luca Di Maggio ora al Perugia, l’ossatura della squadra c’è già.