Inter Udinese streaming live e diretta tv: dove vedere il match di campionato

di Redazionetv:ildivalido per la 30ª giornata di Serie ADomenica 30 Marzo torna in campo l’nelcontro l’, dopo la sosta Nazionali riprende la Serie A e i nerazzurri hanno l’obiettivo di mantenere a debita distanza il Napoli che insegui e vuole certamente insidiare il primo posto in classifica.VEDERLA sarà trasmessa insu DAZN e sui canali SKY. Inoltre sarà possibile guardare la partita scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La gara sarà disponibile anche in: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.