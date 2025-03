Internews24.com - Inter Udinese, Inzaghi ha già in mente la formazione! Ecco le probabili scelte del mister

di Redazioneha già inlaledelper la sfida di campionato in programma domenicaOcchio a non sottovalutare la gara contro l’, una squadra che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà avversari come Atalanta e Napoli. Simonene è pienaconsapevole e ha già iniziato a preparare mentalla squadra. L’dovrà fare i conti con tre assenze pesanti: Bastoni, Lautaro e Dumfries non saranno disponibili.Come riporta La Gazzetta dello Sport, il principale puntorogativo riguarda chi affiancherà Thuram in attacco. Taremi non è al meglio e rientrerà solo giovedì, quindi la scelta ricadrà tra Correa e Arnautovic. Lautaro, invece, salterà sicurala gara di domenica e al massimo potrà accomodarsi in panchina per il derby di Coppa Italia.