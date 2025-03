Inter-news.it - Inter-Udinese, Inzaghi e il rebus in attacco: chi al fianco di Thuram?

Prosegue la preparazione dell’in vista della sfida in programma domenica a San Siro contro l’. Simone, con gli esterni di nuovo a disposizione, deve sciogliere i maggiori dubbi in.LA PARTITA – Simone, ieri premiato a Coverciano con la Panchina d’Oro, è già concentrato sul prossimo avversario: l’. L’allenatore nerazzurro e tutta la squadra sanno che, a partite dalla gara di domenica, inizierà una fase caldissima della stagione in cui non si può sbagliare né nelle coppe né in campionato: il vantaggio di soli 3 punti in classifica sul Napoli va mantenuto. Con i rientri imminenti di Dimarco, Darmian e Zalewski i problemi disono ora nel reparto offensivo. Con il sicuro forfait di Lautaro Martinez contro l’, i quattro attaccanti che restano si giocano la maglia da titolare.