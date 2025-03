Internews24.com - Inter Udinese, in dubbio Sanchez per il match di San Siro. Cosa filtra sull’ex nerazzurro

di Redazione, inla presenza diper ildi SanattaccanteDomenica pomeriggio sarà tempo di, alle 18:00 il fischio di inizio delvalido per la 30ª giornata di Serie A. È tempo di tornare in campo e Inzaghi in vista della gara contro i friulani ritrova una pedina molto importante del suo scacchiere che è Dimarco, dovrà fare a meno di Dumfries infortunato.In casagli occhi sono puntati su, la presenza dell’ex– che con Inzaghi ha vinto lo scudetto della seconda stella – infatti è ina causa di un problema muscolare. L’attaccante cileno stasera salterà per lo stesso motivo anche la sfida tra Cile e Paraguay. Bisognerà dunque capire se da qui a domenica le sue condizioni miglioreranno tale da permettergli di affrontare una partita che si preannuncia sicuramente molto impegnativa per entrambe le squadre.