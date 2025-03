Inter-Udinese dove vedere la partita in Tv e in streaming

Leggi su Ilnerazzurro.it

vederla. Si ritorna ai campionati, dopo la breve sosta per le nazionali, con la Serie A pronta ad avviare la fase conclusiva della sua stagione. Il campionato italiano, infatti, riprenderà dalla trentesima giornata: un appuntamento in cui i nerazzurri – primi in classifica – dovranno affrontare la sfida casalinga contro i bianconeri di Kosta Runjaic. Eccoin TV e invederla Sky o Dazn?I Campioni d’Italia in carica vogliono ripetersi. L’obiettivo del ventunesimo Scudetto è nelle mani nerazzurre: dopo la vittoria nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta (e il pareggio di Napoli a Venezia), gli uomini di Simone Inzaghi hanno messo in atto una prima e piccola fuga per il tricolore.La strada per il titolo nazionale dell’riprende dalla prossimacontro l’, che sancirà poi un aprile di fuoco in cui i nerazzurri dovranno giocare anche in Coppa Italia e in Champions League.