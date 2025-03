Internews24.com - Inter Udinese, Dimarco recuperato? Le ultime su De Vrij e Zalewski: il punto

di Redazione, la situazione degli infortunati verso la gara contro i friulani:verso il recuperoIn vista della gara di campionato contro l‘, Simone Inzaghi potrà nuovamente fare affidamento su Federicoin casa. Secondo quanto riporta Sky Sport, nell’allenamento odierno, l’esterno nerazzurro si è allenato in gruppo per tutta la sessione. Anche Matteo Darmian è vicino al rientro. Il giocatore ha fatto solo parte del lavoro con il gruppo e incrementerà il minutaggio nei prossimi giorni per tornare a disposizione contro i friulani.Nicolasi è allenato a parte e dovrebbe rientrare in gruppo tra giovedì e venerdì, così come De. Lautaro Martinez verrà rivalutato lunedì, difficilmente recupererà per l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan.