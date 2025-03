Internews24.com - Inter Udinese, buone notizie da Appiano Gentile. Inzaghi recupera Dimarco. Svelate anche le partite che salterà Dumfries

di Redazionedain vista del match di domenica, dovrà invece fare a meno diManca sempre meno ain programma domenica 30 Marzo, riprende il cammino dei nerazzurri in campionato. L’obiettivo è quello di mantenere il primato in classifica per cercare di conquistare il tricolore. Da, Andrea Paventi di Sky Sport riporta degli aggiornamenti molto importanti circa la situazione in casa nerazzurra.PAROLE – «Tornacon l’, lui ha già fatto il lavoro con il gruppo settimana scorsa ma ora deve tornarci appieno come Darmian e Zalewski.è un recupero importante, centrale nello sviluppo del 3-5-2. La squadra però perdeper almeno 3, Barella invece è un giocatore che qui sta facendo talmente bene che andrà a formare il centrocampo titolare con Mkhitaryan e Calhanoglu.