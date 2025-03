Inter-news.it - Inter-Udinese, Arnautovic insidia Correa. Riflessioni in corso – CdS

Leggi su Inter-news.it

si disputerà domenica 30 marzo alle ore 20:45 allo Stadio San Siro: il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha un grande dubbio di formazione che riguarda il suo attacco.LA SFIDA –è un match valido per la trentesima giornata della Serie A 2024-2025. La formazione allenata da Simone Inzaghi si presenta alla gara con la consapevolezza di doversi confrontare con una squadra solida, compatta e dai meccanismi di gioco ben collaudati. Grazie al sapiente lavoro del tecnico Kosta Runjaic, i friulani si stanno infatti disimpegnando con efficacia in questa stagione, applicando con costanza i suoi principi e le sue idee. Conscia della forza dei propri rivali, la compagine meneghina dovrà dunque disputare un match all’altezza delle aspettative, con l’obiettivo di incrementare il proprio vantaggio in classifica sul Napoli.