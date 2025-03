Calciomercato.it - Inter: scaricato dallo United, il ‘nuovo’ Pogba in nerazzurro

Marotta e Ausilio stanno lavorando per andare a individuare i giocatori giusti da regalare a Inzaghi. Possibile occasione dai ‘Red Devils’In viale della Liberazione lo sguardo è rivolto al futuro. Nonostante la stagione della squadra di Inzaghi deve ancora entrare nel suo clou, Marotta e Ausilio si stanno muovendo su diversi tavoli per individuare i rinforzi giusti in ottica prossima stagione. Da tempo si parla di Nico Paz e Arda Guler in chiave nerazzurra, ma non è da escludere che i dirigenti possano piazzare dei colpi a sorpresa durante l’estate., ilin(Lapresse) – calciomercato.itSecondo le informazioni di Manchester Evening News, i Red Devils durante il prossimo calciomercato daranno vita ad una sorta di rivoluzione e sono diversi i giocatori in uscita.