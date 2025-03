Serieanews.com - Inter, rivoluzione estiva in attacco: un addio doloroso e due grandi colpi

Leggi su Serieanews.com

, saràin: Lautaro e Thuram sicuri di restare, possibile una cessione dolorosa. Quattro iobiettiviin: une due– SerieAnewsIl presidente dell’, Beppe Marotta, non ha nascosto le intenzioni della società per il mercato estivo del 2025.vistato ai microfoni di Radio Rai, ha spiegato: “Siamo l’più prolifico, se non ricordo male solo in una partita non abbiamo segnato“.“Il gioco di Inzaghi – ha poi aggiunto – si sposa bene con una squadra a propulsione offensiva. Più avanti faremo il nostro programma con il ds Ausilio e Baccin, terremo conto di quello che il mercato offre e di tante valutazioni“. E quelle valutazioni, come vedremo, riguardano principalmente il reparto offensivo, che potrebbe essere rivoluzionato.