Inter, nuovo centrocampista per Inzaghi: l'agente apre le porte ai nerazzurri

Mentre isi allenano per la sfida con l’Udinese, arrivano novità di mercato in vista della prossima sessione estiva.Archiviata la sosta per le nazionali, l’si allena nel centro sportivo di Appiano in vista della ripresa della Serie A. Domenica c’è l’Udinese, per una sfida che bisogna assolutamente vincere. La squadra di Simoneha già perso diversi punti nella sua corsa Scudetto e, ora che la fine del campionato si avvicina, è ancora più vietato sbagliare. Il Napoli di Conte ci proverà fino all’ultimo e la stessa Atalanta non è così lontana. Anche perché va considerato che queste due squadre avranno solo il campionato da qui alla fine, mentre per l’ci saranno anche la Champions e la Coppa Italia.La stessa società resta concentrata sugli obiettivi, anche perché la programmazione della prossima stagione dipenderà molto da come terminerà quella attuale.