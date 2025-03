Rompipallone.it - Inter, nuovo attaccante dal Portogallo: Marotta sfida la Juventus

Leggi su Rompipallone.it

Mentre l’procede spedita in una stagione che può regalare tante soddisfazioni,pensa all’attacco del futuro.Terminata la pausa per gli impegni con le nazionali, l’si è rimessa al lavoro in vista dell’importantecasalinga con l’Udinese in programma domenica alle 18:00. In attesa di essere nuovamente al completo, Simone Inzaghi studia le giuste mosse per mettere a referto la terza vittoria di fila, con cui si consoliderebbe quella vetta della classifica che ormai sembra destinata a rimanere fino alla fine nelle mani dei nerazzurri.Una stagione tutta da vivereSi prospetta un mese di aprile particolarmente intenso per il Biscione. Non solo Serie A – dove dovrà fare i conti con le insidie targate Bologna e Roma: a tenere col fiato sospeso i tifosi nerazzurri sarà la doppiadi Champions League contro il Bayern Monaco, nonché il doppio scontro col Milan valido per la Coppa Italia, ennesimo Derby della Madonnina in una stagione che sembra andare a favore dei rossoneri.