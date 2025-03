Spazionapoli.it - Inter, la notizia è definitiva: può stravolgere la lotta Scudetto

, arriva lasui ragazzi di Simone Inzaghi che puòla lotta Scudetto: Napoli in allerta, le ultime novità.Vietato sbagliare nelle ultime nove finali. La capolistaha l’obiettivo di vincere la prima partita del rush finale di stagione in programma domenica pomeriggio alle ore 18. Allo stadio San Siro arriverà l’Udinese di Runjaic che, raggiunta già la quota 40 punti, può puntare a togliersi qualche sfizio nelle partite che restano. Lo “scherzo” a Inzaghi potrebbe essere favorito da alcune assenze pesanti nella formazione dell’. Saranno ben tre, infatti, i titolari nerazzurri che non giocheranno la prossima partita. Il Napoli, che domenica sera affronterà il Milan, osserva con moltoesse e anche un po’ di speranza., non solo Lautaro: pesanti assenze contro l’UdineseIn vista di domenica 30 marzo, labuona in casaè il ritorno di Federico Dimarco.