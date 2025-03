Inter-news.it - Inter in Nazionale: Taremi chiude la pausa! Sarà l’ultimo a rientrare

Leggi su Inter-news.it

Dei nove giocatori dell’rimasti in, dopo le varie defezioni per infortunio, ben otto hanno giocato ieri. Resta solo, che completa il secondo e ultimo turno di partite pomeriggio. A proposito dell’attaccante, ha parlato delle sue condizioni il CT iraniano.IN– I GIOCATORI IMPEGNATI MARTEDI 25 MARZOMEHDI– Iran-Uzbekistan (Qualificazioni Mondiali 2026 – 8ª giornata Gruppo A Terzo Turno) martedì 25 marzo ore 17 ( 19.30 locali) a Teheran, Iran.-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (inla)©-News.