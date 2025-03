.com - Inter e Milan, il nuovo stadio costerà più di un miliardo: come sarà

(Adnkronos) – Potrà ospitare 71.500 tifosi, vivrà 365 giorni all’anno eoltre 1,2 miliardi.hanno idee ambiziose per ilemerge dal documento di fattibilità presentato al Comune dio per dare unvolto all’area di San Siro. Secondo il progetto, l’impianto vivrà dal 2031 eun gioiello di tecnologia e modernità.Ilverrà tirato su in zona ovest, mentre a est rimarrà una parte rifunzionalizzata del vecchioun rinnovamento parziale, che prevede la rimozione della copertura, delle tribune del terzo e del primo anello, di parte delle tribune del secondo anello e di circa il 70% delle rampe che caratterizzano l’attuale facciata. In un progetto complessivo da “1,23 miliardi di euro esclusi i costi di bonifica, di decostruzione dello, le spese di acquisto delle aree, i soft cost, gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione, compensazioni per la neutralità carbonica, imprevisti, l’inflazione e l’Iva”.