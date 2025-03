Inter-news.it - Inter, ad Appiano Gentile gruppo quasi al completo! Dimarco c’è – Sky

La pausa per le nazionali sta per concludersi e in casasi inizia a preparare il ritorno in campo. Con la sfida contro l’Udinese ormai alle porte, Simone Inzaghi può finalmente riabbracciare gran parte della rosa, compreso Federicoche durante questa sosta ha avuto la possibilità di recuperare nel migliore dei modi. Ma non è l’unico.RECUPERO FONDAMENTALE – Tra le buone notizie per l’c’è sicuramente il rientro di Federico. Il laterale italiano ha approfittato della pausa per completare il recupero dall’infortunio che lo aveva costretto a saltare le ultime quattro partite ufficiali della squadra. Dopo settimane di lavoro personalizzato, il giocatore è finalmente pronto a tornare ine sarà regolarmente a disposizione per la partita di domenica. Il recupero diè fondamentale per Simone Inzaghi, che riavrà a disposizione una pedina chiave per il suo sistema di gioco.