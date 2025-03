Intelligenza artificiale gli studenti ne fanno un uso passivo | il 74% chiede formazione

Leggi su Orizzontescuola.it

Rome Business School ha presentato i risultati dell’indagine internazionale “L’e l’occupabilità del futuro per glidell’istruzione superiore”, condotta in collaborazione con l’istituto spagnolo di ricerca GAD3 per conto di Planeta Formación y Universidades. Lo studio ha coinvolto 3.600tra i 18 e i 35 anni in Italia, Francia, Spagna e Colombia, di cui oltre 800 in Italia, ed è stato presentato nel campus romano della scuola.L'articolo, glineun uso: il 74%